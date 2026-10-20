Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Vanuatu, en el Pacífico sur

El sismo se registró a las 15:20 hora local (4:20 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Su hipocentro se localizó a diez kilómetros de profundidad, mientras que el epicentro se situó a 204 kilómetros al noroeste de la población de Port-Olry, con una población estimada en unos 1.300 habitantes y ubicada en el noreste de la isla de Espíritu Santo, en el norte del archipiélago.

De acuerdo con el reporte preliminar de USGS, no se espera que el sismo produzca daños o víctimas.

Por su parte, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos no activó la señal de emergencia.

Vanuatu, un país insular compuesto por más de ochenta islas, se asienta en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde son frecuentes los terremotos de moderada y fuerte magnitud.

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En diciembre de 2024, más de una decena de personas falleció y doscientas más resultaron heridas en Vanuatu por un sismo de magnitud 7,4 que afectó sobre todo a Port Vila, capital del país, con un epicentro próximo a la ciudad (30 kilómetros al oeste).