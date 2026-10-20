Zelenski plantea a Witkoff ideas sobre paz para transmitir a Putin en San Petersburgo

"Steve (Witkoff) irá a Rusia mañana y verá lo que (Vladímir) Putin tiene que decir al respecto", afirmó Zelenski en una rueda de prensa con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y en la que señaló que uno de los elementos de su propuesta es una reunión trilateral Ucrania-Rusia-EE.UU. a nivel de líderes.

Zelenski resaltó que hablaron sobre garantías de seguridad para Ucrania y que hubo diferentes propuestas inspiradas en el artículo quinto de la OTAN, y agradeció a la parte estadounidense que subrayara de nuevo que serían "sólidas".

El presidente ucraniano aseguró que ha apoyado desde el primer momento la propuesta estadounidense de un alto el fuego "energético", pero acusó a Rusia de continuar con sus ataques, si bien añadió que estaban trabajando para encontrar una solución.

Stubb resaltó que Witkoff llevará a San Petersburgo propuestas basadas en las discusiones que estadounidenses, ucranianos y europeos mantuvieron en Miami (EE.UU.) y que a pesar de que ha habido "mucho ruido en la esfera pública" recientemente, a nivel técnico las negociaciones han avanzado "bastante bien".

Tanto Stubb como Støre hablaron de "avances sustantivos" en las conversaciones mantenidas hoy en Oslo, pero sin dar demasiados detalles.

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"Tenemos una base sobre la que trabajar", afirmó Støre, quien reveló que este martes mantendrán una cena de trabajo con asesores de seguridad nacional de la Unión Europea, la OTAN, Alemania, Italia y Reino Unido.

Zelenski reiteró que considera "inaceptable" que se pueda discutir el futuro de Ucrania sin la presencia de la parte ucraniana, que debe estar en la mesa de negociaciones, y adoptó un tono conciliador, después del intercambio de críticas en las últimas semanas con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Así, el mandatario ucraniano resaltó las "señales positivas" recibidas en su conversación telefónica horas antes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"Ahora tenemos un diálogo muy constructivo porque todos queremos la paz: Ucrania, Europa y Estados Unidos. Veremos qué pasa mañana", dijo en alusión al viaje de Witkoff a Rusia.

El Gobierno noruego había anunciado este mismo martes la visita de Zelenski a Oslo tras pedir éste a Noruega y a Finlandia que organizase una reunión en el marco de los esfuerzos diplomáticos "en un momento crítico para Ucrania", en la que también participaría Witkoff.

La reunión se produjo en medio de la escalada verbal entre Trump y Zelenski, que se han acusado mutuamente en los últimas días de estar entorpeciendo la búsqueda de una solución.

Durante su estancia en Oslo, Zelenski fue recibido en audiencia en el Palacio Real por el rey Haakon VIII y se reunió con líderes parlamentarios y con el presidente de la Cámara noruega.