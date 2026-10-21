Abren juicio contra 12 acusados por accidente aéreo con 62 muertos en Brasil

La Justicia Federal consideró procedente la denuncia presentada por el Ministerio Público contra doce propietarios, dirigentes y empleados de Voepass, a los que procesará por los delitos de atentado contra la seguridad del transporte aéreo y siniestro en transporte aéreo.

"Los delitos están relacionados no solo a las causas directas del accidente sino también, principalmente, a la cultura organizacional de la empresa que le daba prioridad a la economía de recursos y a las ganancias en detrimento del mantenimiento de las aeronaves", afirmó el órgano acusador en un comunicado.

Tal cultura se reflejó en "omisiones y presiones" para el recorte de costos.

Entre los enjuiciados destacan el propietario de Voepass, José Luis Felicio; el entonces director de operaciones, Marcel Sarquis, y el entonces director de mantenimiento, Eric Cônsoli.

El accidente ocurrió el 9 de agosto de 2024 cuando un avión ATR 72-500 de Voepass, que cubría la ruta entre Cascavel, en el estado de Paraná, y São Paulo, cayó en pleno vuelo en una zona residencial en el municipio de Vinhedo, en el interior del estado de São Paulo, causando la muerte de las 62 personas a bordo, 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

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La mayoría de los enjuiciados son altos dirigentes responsables por las decisiones empresariales "que propiciaron las condiciones para la caída del avión".

Otros cuatro acusados que estaban entre las 16 personas inicialmente imputadas por la Policía Federal, incluyendo dos pilotos y dos controladores de vuelo de la aerolínea, firmaron acuerdos de colaboración, por lo que no integraron la denuncia de la Fiscalía.

Según el ente acusador, las investigaciones demostraron que los denunciados colocaban en práctica cotidianamente directrices dirigidas al corte de gastos y a la continuidad de operación de aeronaves a cualquier costo, "incluso conscientes de que tales conductas amenazaban la seguridad de pasajeros y tripulantes".

Ante tales prácticas, agregó la Fiscalía, los aviones operaban con registros falsos de mantenimiento o eran sometidos a reparaciones "precarias, con uso de piezas de baja calidad".

De la misma forma, los pilotos y mecánicos sufrían presiones permanentes para omitir de los libros de registro las fallas que detectaban tanto en los vuelos como en las inspecciones.

"El desastre no fue un evento fortuito o aislado sino el desenlace previsible de un proceso seguido de omisiones deliberadas en el mantenimiento preventivo, de incumplimiento de normas reguladoras y de degradación consciente de la gestión de la seguridad operacional por parte de Voepass", afirmó la fiscal Viviane de Oliveira Martinez, autora de la denuncia.

Según la investigación de la Policía Federal, la causa directa del accidente fue la pérdida de control del vuelo como consecuencia de una acumulación de hielo en equipos de control de la aeronave, de las fallas en el sistema que evita ese tipo de acumulaciones y del incumplimiento de cinco procedimientos de emergencia previstos por el fabricante.

Tras la tragedia, la Agencia Nacional de Aviación Civil suspendió las operaciones de Voepass en marzo de 2025 y, tres meses después, revocó el Certificado de Operador Aéreo de la compañía, impidiéndole continuar con vuelos comerciales.