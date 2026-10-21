AfD pide que la negociación del fin de la guerra recoja "los intereses de Ucrania y Rusia"

"Tenemos que ser pragmáticos. La gente critica nuestro modo de ver las cosas, pero esto no es ni de lejos capitular ante Rusia. Queremos que la gente se siente a la mesa, es el momento de que lo hagan con un enfoque diplomático sensato y asegurando que se tienen en cuenta los intereses tanto de Ucrania como Rusia", dijo la política alemana de corte ultraderechista.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Weidel afirmó que "los historiadores enseñan que la paz siempre llega al final de una guerra" y lamentó que los "partidos políticos europeos" no hayan "impulsado la paz en Ucrania cuando saben que eventualmente es lo que va a suceder".

"Si la situación se hubiera resuelto en 2022, Ucrania hubiera tenido un mucho mejor resultado que el que enfrenta ahora cuatro años después, en una posición mucho peor de cara a las negociaciones con Rusia", dijo Weidel, que compareció junto a sus dos delfines en la Eurocámara, los eurodiputados René Aust y Alexander Sell.

La líder de la ultraderecha alemana, que acudió al Parlamento Europeo para presentar su plan para Europa si llega al Gobierno, aseguró que Europa "está privando a los europeos de su riqueza material" con "su moneda fallida, paro y fronteras abiertas".

Weidel también se refirió a las protestas en Francia y otros países europeos y afirmó que su partido y grupo político europeo "no tolerará este tipo de desorden y caos en Europa".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

René Aust, el líder de la Europa de las Naciones Soberanas (grupo al que pertenece AfD en la Eurocámara y al que aporta la mitad de sus miembros totales), rechazó que la UE "pueda dar lecciones a gobiernos sobre cómo dirigir sus propios países" y dijo que las instituciones deben "servir a los pueblos de Europa".

Las propuestas de AfD para el club comunitario incluyen sustituir el Parlamento Europeo desde el que hoy han comparecido por una asamblea de delegados nacionales, limitar las labores de la Comisión Europea, renegociar tratados y devolver competencias a los gobiernos nacionales, pero de momento no sacar a Alemania del euro o de la Unión Europea.