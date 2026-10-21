Al menos 1.574 personas han muerto en Yemen desde el inicio de la ofensiva hutí, según OMS

"La cifra de víctimas sigue aumentando en cuatro frentes, a los que se suma uno nuevo en Shabwa. Según los registros del Centro de Operaciones de Emergencias de Salud al 19 de octubre se contabilizaban 8.513 víctimas -6.939 heridos y 1.574 fallecidos-, lo que supone un incremento de 1.340 personas en ocho días", indicó en un informe la oficina del Mediterráneo Oriental de la OMS.

La agencia documentó entre 102 y 142 víctimas diarias entre el 15 y 18 de octubre, que ascendieron a 428 el 19 de octubre, que fue la cifra más alta registrada en un solo día este mes por el ataque de los hutíes contra un campo de entrenamiento para reclutas en la provincia de Shabwa, en el sur del Yemen y controlado por el Gobierno yemení reconocido.

Por lo que, añadió, la letalidad ha aumentado y las muertes representaron el 21,8 % de las víctimas en este periodo del 15 al 19 de octubre frente a periodos anteriores, con una tasa acumulada del 18,5 %.

Pese a la mala situación en Shabwa y Marib, aseguró que la ciudad suroccidental de Taiz "sigue siendo el punto más crítico", donde se desarrollan fuertes combates entre hutíes y fuerzas gubernamentales, que provocaron el corte de la carretera principal, mientras que 42 centros en la urbe reportan una grave escasez de medicamentos, combustible y oxígeno.

La actual escalada comenzó en verano cuando el Ejército yemení se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes y una ofensiva por ambas partes sobre el terreno en el Yemen, reanudando así un conflicto que data de hace más de una década pero que estaba congelado por una tregua desde 2022.