Al menos dos muertos por restos de dron dirigido contra campo petrolífero de Arabia Saudí

"Las defensas aéreas frustraron un intento de ataque contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, que resultó en dos muertos y dos heridos entre los residentes debido a la caída de escombros", dijo el departamento en un comunicado, en el que especificó que el campo, operado por la petrolera estatal saudí Aramco, está en el este del país.

Entre los fallecidos se encuentran un residente filipino y otro de nacionalidad nepalí, mientras que los otros dos heridos son de Pakistán y la India.

De acuerdo con la nota, la acción tuvo lugar la mañana de este miércoles, cuando la caída de restos del dron provocó "un incendio en un vehículo perteneciente a un contratista que trabajaba en el yacimiento", pero indicó que el automóvil se encontraba fuera del perímetro de la instalación en el momento del derribo.

El incidente no ha afectado las operaciones del yacimiento, de acuerdo con el Ministerio de Energía, que apuntó que las autoridades competentes han comenzado a investigar el suceso y a tomar las medidas necesarias.

El departamento no atribuyó la acción a ningún grupo, mientras que los rebeldes hutíes del Yemen no han reivindicado el ataque hasta el momento, pese a que en los últimos días han afirmado que sus operaciones han tenido como objetivo, precisamente, este mismo yacimiento petrolífero y otras instalaciones de Aramco.

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La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 dijo horas antes que sus defensas aéreas habían interceptado drones tanto en el este como en el sur del país, aunque no ofreció detalles.

Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí desde comienzos de octubre y han apuntado contra diferentes instalaciones energéticas y civiles del país árabe, como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas desde principios de mes.

A su vez, la coalición mantiene sus operaciones aéreas en áreas del Yemen bajo control de los rebeldes y ofrece cobertura al Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su contraofensiva para recuperar las partes de la costa y del noroeste del país en manos de los insurgentes desde 2014.