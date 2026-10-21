Alemania importa de Rusia hasta junio un 96,4 % menos que en el mismo periodo de 2021

Las exportaciones alemanas a Rusia también descendieron notablemente, aunque de manera menos pronunciada -un 73,1 %- que las importaciones, y pasaron de algo más de 12.700 millones de euros en el primer semestre de 2021 hasta 3.400 millones hasta junio del año en curso.

Alemania importó principalmente alimentos y piensos por valor de 206,1 millones de euros, es decir, una cuota del 38,7 %; metales (168,3 millones de euros, el 31,6 %) y productos químicos (95,9 millones de euros, el 18 %).

En el primer semestre de 2021, el petróleo y el gas natural habían sido, con diferencia, los bienes más importados de Rusia, por valor de 9.200 millones de euros y una cuota del 61,5 %.

Otros productos de importación importantes en el semestre previo al inicio de la guerra fueron los metales (13,5 %) y los productos derivados del carbón y del petróleo (7,4 %).

Una gran parte de las exportaciones alemanas a Rusia en el primer semestre del año correspondió a productos farmacéuticos (1.500 millones de euros o una cuota del 42,4 %), seguidos de maquinaria (11,1 %) y alimentos y piensos (10,5 %).

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En el primer semestre de 2021, casi una cuarta parte de todas las exportaciones alemanas a Rusia correspondieron a maquinaria (23,4 % ó 3.000 millones de euros), por delante de vehículos de motor y sus componentes (17,9 %) y productos químicos (11,3 %).

Por otra parte, también ha disminuido la proporción de empresas en Alemania pertenecientes a una sociedad matriz en Rusia.

Así, en 2024, 76 firmas o el 0,2 % de las más de 42.400 empresas en Alemania controladas desde el extranjero pertenecían a una sociedad matriz con sede en Rusia, con una facturación de 8.400 millones de euros, lo que supuso el 0,4 % de la facturación generada por las empresas de control foráneo.

En 2021, las 229 empresas con matriz en Rusia aún representaban el 0,7 % del total de compañías de control extranjero, con una facturación de algo menos de 25.400 millones de euros, lo que se traduce en el 1,3 % de la facturación de todas las empresas controladas desde fuera.

También la actividad comercial de las empresas alemanas en Rusia se redujo a 290 que operaban en ese país en 2024, lo que equivale al 0,9 % de las alrededor de 32.100 compañías en el extranjero controladas por inversores germanos, según datos del Bundesbank, el banco central alemán.

Las empresas alemanas en Rusia facturaron en 2024 unos 13.000 millones de euros, el 0,4 % de la facturación total de las compañías extranjeras controladas desde Alemania.

En 2021, todavía eran 481 las empresas alemanas que operaban en Rusia, el 1,5 % del total de compañías en el extranjero controladas por inversores alemanes, con una facturación de unos 38.000 millones de euros, el 1,4 % del total facturado en el extranjero.