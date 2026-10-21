Arranca la vista para ilegalización de partidos opositores en el Constitucional de Georgia

El proceso, en el que Sueño Georgiano exige la ilegalización de Movimiento Nacional Unido, partido fundado por el expresidente Mijaíl Saakashvili, además de Coalición de Cambios, Lelo-Georgia Fuerte, Para Georgia y el Partido de Federalistas, es transmitido en directo por la televisión pública georgiana.

En la sala del Constitucional están presentes representantes del partido gobernante y cuatro partidos opositores, debido a la ausencia de militantes del Partido de Federalistas.

Según el Constitucional, los jueces tendrán nueve meses para tomar una decisión, para la cual serán necesarios los votos de seis de los nueve miembros del Tribunal.

En tanto, decenas de partidarios de la oposición se han congregado frente a la sede del Tribunal Constitucional para protestar contra el proceso.

"Estos procesos no tienen cabida en un país civilizado, orientado a los valores occidentales, se trata de un espectáculo vergonzoso y criminal", declaró el opositor Bondo Tedoradze, miembro de Movimiento Nacional Unido.

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La líder opositora Anna Tsitlidze, perteneciente a la misma formación política, acusó a Sueño Georgiano de ser un partido prorruso y denunció que la demanda es "políticamente motivada" y "redactada en el Kremlin".

"Continuaremos luchando incluso si nos prohíben", sostuvo.

Por su parte, el presidente del comité jurídico del Parlamento georgiano y miembro del partido gobernante, Archil Gorduladze, calificó el proceso de "suceso histórico" y expresó la esperanza de que "la justicia se impondrá".

Sueño Georgiano fundamentó su demanda en que los cinco partidos "llaman al derrocamiento violento del orden constitucional", "rechazan la legitimidad política de las autoridades tanto en el orden de política interior como exterior" y "sabotean a las autoridades elegidas".