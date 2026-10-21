Art Basel París presenta una instalación inmersiva de los autores del clip viral 'Storm'

La feria de arte desplegó en la Rotonde d'Antin del edificio acristalado una pantalla gigante de 12 metros de largo por tres de alto en la que se puede ver este vídeo.

La película narra una historia ficticia situada en el año 2034. En ella, la Armada de liberación de Agartha difunde un vídeo de autopropaganda del grupo insurgente 6Chan de los Estados Unidos, que defiende que la Tierra es hueca.

Además, su teología prohíbe la exploración espacial. Igualmente, cree que el paraíso se encuentra en el interior del planeta.

"Esta presentación inédita pone de manifiesto la voluntad de Art Basel París de fomentar los encuentros entre disciplinas, prácticas artísticas y públicos, a través de experiencias estimulantes, innovadoras y accesibles para el mayor número posible de personas", cuenta la feria de arte en un comunicado.

La quinta edición de Art Basel París durará hasta este domingo y en ella se pueden visitar 211 galerías de 41 países, lo que convierte este evento en el epicentro internacional del mercado del arte moderno y contemporáneo.