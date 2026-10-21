Becky G considera algo "personal" defender a los latinos en EE.UU. y al espanglish

En la Semana Billboard de la Música Latina, la intérprete nacida en California y nieta de mexicanos, señaló el "momento por el que está atravesando la comunidad" latina como una razón para ser más abierta en sus posturas, algo que mostró el tema 'Mi gran amor', que lanzó con Carlos Santana en mayo pasado en honor a los migrantes.

"Estoy en una posición muy única como una '200 %' (100 % mexicana y 100 % estadounidense), como una latina que nació aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Los Ángeles era México, al igual que toda California. Entonces, para mí, es algo personal, realmente lo es. Y se trata de ser una voz para quienes no pueden hablar", indicó.

La artista, de 29 años, cuyo nombre real es Rebecca Marie Gómez, argumentó que el "arte y la defensa de derechos pueden coexistir" y que es ahí donde "un montón del cambio sucede".

La cantante, originaria de Inglewood, resaltó su crianza en un "little (pequeño) pueblito", como decía su "abuelita", como una razón para trabajar por su comunidad.

"Tengo muchísimas relaciones y alianzas increíbles con personas que trabajan sobre el terreno todos los días. Y creo que, como una artista con una plataforma, no utilizarla para elevar y amplificar sus voces es algo que simplemente no va conmigo. Sé que resulta intimidante para muchos artistas, pero no para mí", opinó.

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Becky G, quien adquirió fama internacional con la canción 'Mayores' junto a Bad Bunny, promociona ahora 'Baraja bendita', su quinto álbum de estudio, con mezclas en inglés y español, y éxitos como 'Marathon', 'Epa' y 'Patrona'.

La intérprete llamó al disco una "acumulación" de su experiencia y se consideró "muy satisfecha" por haber grabado este álbum y ver la respuesta de sus fans, en particular porque canta en espanglish.

"Hay una esencia que sigue presente y es mi dualidad. Es el hecho de que hablo espanglish. Es el hecho de que soy una artista sin género musical y este es un álbum sin género y un álbum en espanglish, sin disculpas. Y creo firmé (en la industria) en una época en la que eso no se celebraba necesariamente como hoy", dijo.

Becky G fue una de las invitadas especiales de la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami Beach, considerado el mayor encuentro de esta industria en español, y que culmina el jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina.