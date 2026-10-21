Bloque militar postsoviético vigila el auge de tropas de OTAN en Polonia y países bálticos

"Recientemente visité ciertos tramos de las fronteras bielorrusa-polaca y bielorrusa-lituana por invitación del Consejo de Seguridad de Bielorrusia. Tengo previsto visitar uno de estos últimos tramos nuevamente en noviembre. Por supuesto, a todos nos preocupa el aumento de tropas de la OTAN y su despliegue en Polonia y las repúblicas bálticas", dijo Masadikov, citado por la agencia TASS.

Agregó que la OTAN está construyendo activamente fortificaciones, y que Rusia vigila de cerca ese proceso.

También la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aludió este miércoles a las "amenazas" que crea la OTAN en las fronteras de Rusia y Bielorrusia.

"La Alianza Atlántica no solo se está preparando para un posible conflicto armado con nuestro país, sino que está creando deliberadamente amenazas a la seguridad de Rusia y Bielorrusia", dijo.

Zajárova lamentó que la OTAN continúe ignorando las preocupaciones rusas y la propuesta de "formalizar por escrito las garantías mutuas de seguridad".