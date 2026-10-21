Bolivia despliega 230 agentes policiales para combatir el crimen en su región más poblada

El anuncio se hizo en un acto en la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz con la participación del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y el comandante de la Policía, Adrián Álvarez, junto a autoridades locales.

Los agentes se presentaron con su uniforme de reglamento y portando armamento especial y chalecos antibalas. Además, se informó que recientemente formaron parte de un curso de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

Durante su discurso, Oviedo mencionó que el objetivo del plan 'Fronteras Seguras 2.0' es devolver la "tranquilidad" al país y "erradicar la violencia del narcoterrorismo" y las "estructuras" criminales que se han instalado en Bolivia.

El ministro también indicó que la Policía mantendrá "una presencia activa, vigilancia permanente y acción dedicada" en las fronteras.

En una declaración posterior a los medios, Oviedo señaló que Santa Cruz "se ha convertido en un objetivo central" para los grupos criminales que, según dijo, se han instalado en Bolivia desde hace algunos años, por lo que ahora se recurrió a la cooperación internacional para enfrentarlos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el comandante de la Policía mencionó que este movimiento de agentes especializados forma parte de una estrategia que también incluye a las autoridades locales para "generar mejores y mayores mecanismos de seguridad".

La nueva visión incluye "la capacitación del talento humano" y la dotación de "armamento" para enfrentar "en las mismas condiciones" a las organizaciones delictivas, afirmó el jefe policial.

Asimismo, dijo que el desplazamiento de los 230 agentes especializados "va a generar presencia y mayores niveles de seguridad" y que la Policía enviará "de manera permanente" a nuevos contingentes de seguridad cada 45 días.

Álvarez también destacó la detención de "65 altos miembros" de grupos criminales extranjeros, que en algunos casos fueron expulsados a sus países, mientras que otros cumplen reclusión en Bolivia.

Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, en regiones como Santa Cruz, Beni y Pando, esta última también colindante con Perú, lo que obligó al Gobierno a movilizar al Ejército y a grupos de élite.

En una reciente entrevista con EFE, la representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, afirmó que se identificó la presencia de carteles de la droga como el mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a los brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), además de grupos peruanos y colombianos.