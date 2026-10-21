Bruselas investiga si Booking.com vulnera norma contra anuncios fraudulentos y estafas

La plataforma también podría haber vulnerado la DSA en lo que respecta a la transparencia, ya que no identificó claramente como anuncios los listados cuyos proveedores pagaron por aparecer en una posición más destacada en los resultados de búsqueda mostrados a los usuarios, informó la CE en un comunicado.

La Comisión examinará en concreto si el proveedor de Booking.com ha identificado y evaluado adecuadamente los riesgos sistémicos vinculados a la difusión de contenidos ilegales (alojamientos inexistentes, fraude por suplantación de identidad, alojamientos que incumplen la normativa), y si la plataforma ha adoptado medidas eficaces para mitigar los riesgos para los consumidores eliminando anuncios fraudulentos.

También investigará si el proveedor de Booking.com ha evaluado y abordado con la debida diligencia los riesgos de las estafas de phishing (que buscan hacerse con información de los usuarios) relacionados con la forma en que los datos de reserva y de los huéspedes se comparten con los proveedores de alojamiento, así como en el diseño y el funcionamiento del servicio de mensajería de la plataforma.

Igualmente, comprobará si la empresa establece garantías suficientes para evitar que los datos se utilicen para llevar a cabo estafas de phishing y solicitar pagos fraudulentos.

Por último, la CE investigará si Booking.com cumple con las obligaciones de transparencia publicitaria establecidas en la DSA, ya que los usuarios deberían poder reconocer claramente que los "anuncios destacados" son, de hecho, publicidad (los proveedores de alojamiento pueden aumentar la visibilidad de sus anuncios en los resultados de búsqueda pagando una comisión más elevada).

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La Comisión examinará si, para cada anuncio que aparece en Booking.com, los usuarios puedan ver fácilmente quién está detrás, quién lo ha pagado, por qué lo ven y cómo pueden modificar los ajustes que determinan qué anuncios ven.

Bruselas explicó que, de demostrarse, estas deficiencias constituirían infracciones de los artículos 34 y 35 de la DSA, que obligan a las plataformas en línea de muy gran tamaño y a los motores de búsqueda a identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos sistémicos; y del artículo 26, apartado 1, que exige a los proveedores de plataformas en línea que garanticen que los usuarios puedan identificar claramente los anuncios y la información relativa a los mismos.

A continuación, la Comisión llevará a cabo una investigación en profundidad con carácter prioritario, y seguirá recabando pruebas.

Por su parte, Booking.com dijo en un comunicado que está colaborando plenamente con la CE y "abordando de forma constructiva las cuestiones planteadas en el marco de la DSA.

"La seguridad, la confianza y la protección de los datos personales son prioridades fundamentales para Booking.com. Seguimos comprometidos a trabajar con los gobiernos, organismos reguladores, fuerzas de seguridad y socios del sector pertinentes para combatir la ciberdelincuencia y el fraude online, y proteger tanto a viajeros como a colaboradores”, señaló la empresa.

Además, el director general de la asociación europea de consumidores (BEUC), Agustín Reyna, consideró en un comunicado "positivo" que la Comisión haya iniciado esta investigación sobre "un problema sistémico".

"En un momento en el que los ciudadanos de toda Europa se ven bombardeados con contenidos fraudulentos en internet, las empresas deben cumplir urgentemente la normativa y erradicar las estafas financieras que circulan por sus plataformas", enfatizó.