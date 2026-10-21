Bruselas no ve problemas de suministro de gas, pero augura un invierno "difícil" a la UE

"De momento, y pese a que nos dirigimos a un invierno difícil, no tenemos problemas de seguridad de suministro. Pero la crisis de Oriente Medio está impactando los precios del gas y esto impacta nuestros niveles de almacenamiento", dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

"Estamos por debajo de la media histórica", agregó la portavoz.

Según los últimos datos de la plataforma AGSI, de Gas Infrastructure Europe, las reservas subterráneas de gas de la UE se encontraban el 20 de octubre al 74,6 % de su capacidad, frente al 82,8 % registrado un año antes y una media del 89,2 % para esas fechas durante los últimos cinco años.

La situación varía considerablemente entre Estados miembros, con Alemania al 61,2 % de su capacidad y Países Bajos al 64,7 %, mientras que España se sitúa en el 78,5 %, Francia en el 87,5 % e Italia prácticamente en el 90 %.

La normativa europea establece un objetivo de llenado del 90 % entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre, aunque contempla mecanismos de flexibilidad que permiten rebajarlo en determinadas circunstancias adversas del mercado.