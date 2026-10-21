Candidatos a gobernador de Florida Donalds y Jolly, en empate técnico, según una encuesta

Donalds, quien de ser elegido se convertiría en el primer gobernador de raza negra de Florida, obtiene el 49 % de la intención de voto, frente al 47 % de Jolly, con un 4 % de indecisos y un margen de error de 2,81 puntos.

En julio pasado el mismo sondeo otorgaba a Donalds, quien cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, una ventaja de cinco puntos en la competencia para reemplazar al actual gobernador, el republicano Ron DeSantis.

Entre los votantes hispanos, la contienda también está muy reñida: Donalds obtiene el 48 % de las preferencias y Jolly, el 47 %, aunque el margen de error es mayor en este subgrupo de la muestra.

El director del Laboratorio de Opinión Pública de la universidad, Sean Freeder, atribuyó la reducción de la ventaja de Donalds a que el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder apoyo electoral en las elecciones de mitad de mandato. Subrayó además que la aprobación de Trump se sitúa cerca de mínimos históricos.

Según el sondeo, que entrevistó por teléfono, en inglés y en español, a 1.471 votantes probables entre el 12 y el 19 de octubre, Donalds obtiene solo el 10 por ciento del voto afroamericano, lo que a juicio de Freeder indica que su esfuerzo por atraer a esos votantes no da resultado.

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Por otro lado, en la contienda por el escaño del Senado que dejó Marco Rubio al asumir la Secretaría de Estado, la republicana Ashley Moody, quien ocupa el puesto de forma interina, obtiene el 49 % de la intención de voto, frente al 45 % de la demócrata Angie Nixon, lo que reduce a cuatro puntos una ventaja que en julio era de ocho.

Los republicanos tienen en el estado más de 1,5 millones de votantes inscritos más que los demócratas, según los datos oficiales a 30 de septiembre.

Actualmente, los republicanos controlan el Senado de EE.UU. con 53 escaños frente a 47.