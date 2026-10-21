Carlos Rivera y Mau y Ricky reivindican el pop como el género que "llega a más personas"

En la charla 'Las muchas caras del pop latino', de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami Beach, Rivera opinó que el género "es la música que todo el mundo puede entender" y que hay artistas como él que siempre están considerados en esta categoría aunque hagan canciones de otro estilo.

"Es música que tal vez es más amable a todos los oídos, que tal vez más personas pueden entender, menos regionalista, no hablando del regional mexicano, por ejemplo, pero menos de las regiones de los países, entonces también eso hace que, si hablamos incluso de la parte global, de la música pop de los 90, era mundial", comentó.

Rivera, quien alcanzó fama internacional al interpretar a Simba en el musical de 'El Rey León' en Madrid y la canción 'Recuérdame' de la película 'Coco', lanzó este año '¡Vida México!', su segundo álbum de mariachi e inspirado en el Día de Muertos, pero aún así las estaciones de radio y los premios lo sitúan en el pop, dijo.

Mauricio Montaner, del dúo Mau y Ricky, coincidió con el mexicano en que "el pop, al ser la manera corta de decir popular, es una manera que tiene la música de comunicar un mensaje de manera que mucha gente lo pueda digerir y entender".

Su hermano Ricky también apuntó que a ellos los han etiquetado dentro de este género pese a sus colaboraciones con otros artistas de otros ritmos.

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"Es muy abierto, pero siempre me he considerado yo un artista pop, así sea cuando estoy haciendo baladas o cuando estoy haciendo música que tiene influencias del regional mexicano también, al final del día, por lo menos a mí, siempre me ponen en pop, no sé por qué, por más que tengan una canción con Arcángel y sea un dembow", señaló.

Este miércoles ha sido la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami Beach, considerado el mayor encuentro de esta industria en español, y que culmina el jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami.