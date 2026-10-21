Casi 200.000 zimbabuenses regresan a su país por la oleada xenófoba en Sudáfrica

"Hasta el 6 de octubre, se ha registrado la llegada de cerca de 200.000 zimbabuenses a nuestros puestos fronterizos, regresando a casa con o sin asistencia gubernamental desde que comenzaron los ataques xenófobos en Sudáfrica", declaró el ministro de Gobierno Local del país, Daniel Garwe.

Garwe aclaró en una rueda de prensa celebrada el martes que un total de 197.294 nacionales han regresado desde el pasado 28 de mayo, cuando Harare comenzó a repatriar a sus ciudadanos desde territorio sudafricano.

De ellos, 42.553 lo hicieron a través de programas gubernamentales -10.475 hombres, 13.631 mujeres, 9.001 niños y 9.446 niñas-, mientras que 154.741 personas volvieron por su cuenta.

Además, también han sido repatriados 700 zimbabuenses que se encontraban detenidos en el Centro de Repatriación de Lindela, de los que algunos cuentan con condenas penales en Sudáfrica y que completarán el resto de su pena de prisión en Zimbabue.

"La participación del Comando de Operaciones Conjuntas (JOC, por sus siglas en inglés) sigue siendo fundamental en el proceso de selección y gestión, dado que algunos de los deportados son convictos que cumplían condenas en prisiones sudafricanas y deben completar el resto de sus condenas en Zimbabue", añadió.

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Por último, Garwe dijo que el Gobierno prestó asistencia a 87.012 ciudadanos malauíes que regresaban a su país a través de Zimbabue, y que todos ellos ya abandonaron el territorio zimbabuense.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, en los últimos años, han provocado oleadas de violencia que se han saldado con decenas de muertes, especialmente en barrios vulnerables.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos, las deficiencias en los servicios públicos y las altas tasas de criminalidad en Sudáfrica; incluso han llegado a impedirles el acceso a la atención sanitaria y a la educación en centros públicos.

Más de 260.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.