Catar, Turquía, Pakistán e Indonesia firman memorando de defensa en plena guerra regional

"El memorando de entendimiento tiene como objetivo cooperar en el ámbito de la fabricación militar, mejorar las capacidades de defensa entre los cuatro países y colaborar en la formación técnica de defensa y en las áreas de investigación y desarrollo", dijo el Ministerio de Defensa catarí en un comunicado.

El denominado Memorando de Entendimiento Multilateral Badr ("luna llena", en árabe) fue rubricado por el viceprimer ministro y ministro de Estado de Defensa catarí, Saud bin Abdulrahmán; y los titulares de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif; de Turquía, Yasar Güler; y el viceministro de Defensa de Indonesia para Logística, Industrias de Defensa y Tecnología, Yusuf Jauhari.

Asimismo, también asistió a la firma el presidente de la Secretaría de Industrias de Defensa de la Presidencia de Turquía (SSB, por sus siglas en turco), Haluk Görgün, que está al cargo de la institución encargada de gestionar el suministro de tecnología militar del país, que cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN.

"Este memorando reviste una gran importancia económica para los países firmantes, ya que se aprovecharán las capacidades de cada país en el campo de la fabricación de defensa, logrando así la cooperación, la integración y el desarrollo de las capacidades de las industrias armamentísticas", añadió el comunicado.

Pese a que no han trascendido detalles específicos sobre el contenido del acuerdo, los cuatro países confirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación y "desarrollar asociaciones estratégicas", con el objetivo de "crear soluciones e industrias acordes con la evolución de las defensas modernas".

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El memorando se ha firmado en un momento en el que los países árabes del golfo Pérsico -entre los que se encuentran los principales productores de petróleo de la OPEP- están tratando de diversificar sus alianzas y reducir su dependencia de Estados Unidos en materia de defensa, especialmente desde el estallido de la guerra de Irán.

El conflicto, iniciado a finales de febrero por Estados Unidos e Israel, provocó el cierre del estrecho de Ormuz y una oleada de ataques de represalia iraníes contra los aliados de Washington en el golfo Pérsico, que han sufrido cuantiosas pérdidas económicas debido a estas acciones y al bloqueo de la estratégica vía marítima.

Este pacto se suma al sellado en agosto entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, llamado el Acuerdo de La Meca, por el que estas potencias musulmanas suníes establecieron que una agresión contra una de ellas sería considerada como un ataque contra las tres.