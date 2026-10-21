Chile lidera la inclusión financiera en Latinoamérica gracias a uso profundo de servicios

El país austral obtuvo 59,2 puntos en el Índice de Inclusión Financiera de 2026, un estudio elaborado por Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, que evalúa el nivel en esta materia de ocho países en la región (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú) a partir del acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero.

De acuerdo con el estudio, presentado esta semana, Chile mejoró 2,4 puntos respecto al año pasado y recuperó la primera plaza de la clasificación, por delante de Argentina (56,9), Panamá (54,3), Ecuador (51,5), Colombia (50,1), Perú (47,7), Bolivia (47,5) y México (46,7).

La progresión de Chile, que se sitúa ampliamente por encima del promedio regional (50,1), se debe a la calidad percibida de su sistema financiero, que obtiene 64,1 puntos, lo que supone un incremento de casi siete unidades respecto al año pasado, mientras que el acceso (55,9) y el uso (57,6) permanecen estancados.

El 51 % de los chilenos ha alcanzado el mayor nivel de inclusión, mientras que el 35 % se encuentra en progreso y el 14 % se encuentra en un nivel inicial.

Excepto Chile, ningún otro país comprendido en el estudio cuenta con más de la mitad de su población integrada eficazmente al sistema financiero, pues los chilenos usan de manera profunda los servicios financieros con un promedio de 24,1 veces; casi el doble del promedio regional (12,9).

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Esto repercute además en un uso del efectivo, ya que solo el 20 % de los chilenos lo utiliza “siempre”, el segundo porcentaje más bajo entre los países evaluados.

Asimismo, casi la mitad de los chilenos (49%) considera que su dinero está seguro en las entidades financieras, el porcentaje más alto en la región.

"Chile es probablemente la economía más madura de las que forman parte de la medición, y su nivel de economía informal es menor. Todo eso permite que el ciudadano chileno tenga un mayor nivel de inclusión financiera" comenta a EFE el gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp, Enrique Pasquel.

"Es también una economía más grande y sofisticada (que otras del estudio), y el chileno en promedio tiene un mayor nivel de educación financiera", agrega Pasquel, cuyo grupo opera en Chile a través de Credicorp capital, especializado en la asesoría inversiones, y ahora está en vías de concretar el inicio operaciones de Tenpo, el primer neobanco del país.

En cuanto a los retos para Chile, figura el ahorro, pues el porcentaje de chilenos que ahorró durante el último año (tanto dentro del sistema formal como fuera de él) subió del 58 % al 64 %.

Para la elaboración de la sexta edición del Índice de Inclusión Financiera se realizaron en junio 13.471 entrevistas a personas mayores de edad en los ocho países evaluados.