Cientos de estudiantes protestan contra Milei en universidad madrileña donde dará discurso

Con cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas y pancartas con mensajes como 'Milei y (Isabel Díaz) Ayuso fuera de la universidad', los manifestantes esperaban al mandatario argentino, que llegó a la universidad escoltado por varios coches de seguridad con las lunas tintadas.

La Plataforma URJC por la Pública ha reclamado la cancelación de la invitación a Milei, al considerar que su presencia contradice los valores de la universidad pública.

Sara Pazos García, estudiante de doctorado de Ciencias de la Salud y miembro de la plataforma, denunció que el Rectorado no ha respondido a su comunicado de rechazo.

"El campus tiene que ser un espacio libre en el que todos podamos expresar nuestras opiniones", defendió.

Por su parte, Alejandro, portavoz de la organización estudiantil Socialismo, criticó el modelo universitario que, a su juicio, representan Milei y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.

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"Representan el mismo modelo de universidad, que es la desfinanciación de la universidad pública para expulsar a la clase trabajadora de ella", afirmó.

La concentración se ha desarrollado bajo un amplio dispositivo de seguridad, con decenas de agentes antidisturbios frente a la biblioteca y seis furgones en la calle principal del campus, mientras los manifestantes gritaban "Fuera policía de la universidad".

A la espera de la llegada del presidente argentino coreaban al unísono "Milei fascista, estás en nuestra lista" y "Milei rata, muérete".