Colombia es el país que más crece en inclusión financiera en Latinoamérica

El Índice de Inclusión Financiera de 2026 reveló que Colombia pasó de 45,4 a 50,1 puntos dentro de una escala de 100, lo que significa un incremento de 4,7 enteros, el mayor avance del año entre los ocho países que comprenden el estudio (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú).

De acuerdo con el índice, elaborado por Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, Colombia superó por primera vez la barrera de los 50 puntos en inclusión financiera, al igual que el promedio de la región, que también se ubicó este año en los 50,1 puntos.

Dentro del ránking presentado esta semana, que evalúa la inclusión financiera a través del acceso, el uso y la calidad percibida de los servicios financieros, Colomba ocupó el quinto lugar, por detrás de Chile (59,2) Argentina (56,9), Panamá (54,3), Ecuador (51,5); pero por delante de Perú (47,7), Bolivia (47,5) y México (46,7).

Desde que este estudio se realiza anualmente desde 2021, el país cafetero acumula 12 puntos de crecimiento, el mayor en la historia del índice, en gran parte por la adopción de las billeteras digitales.

El 78 % de la población colombiana tiene una billetera móvil o aplicaciones para realizar pagos digitales, ubicando al país en el segundo lugar de la región, después de Argentina (85 %) y por encima del promedio latinoamericano (49%).

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Los colombianos no solo están entrando al sistema financiero, sino que además lo están usando más, al promediar 10,7 veces al mes, el doble que en el 2025 (5,2).

A su vez, aquellos colombianos que aseguran no haber usado ningún producto financiero en el último mes cayeron del 65 % en 2025 al 45 % en 2026.

Según el informe, "Colombia está avanzando en el camino correcto, pero los resultados no deben llevarla a cantar victoria", pues solo el 27 % de los colombianos tiene un nivel de inclusión alto frente al 33 % del promedio de la región, mientras que la tenencia de crédito formal subió 10 puntos, pero sigue en 28 %, por debajo del promedio regional (35 %).

En ese sentido, los microcréditos ocupan un peso importante en integrar al sistema financiero a personas hasta ahora excluidas.

"Las microfinanzas son en esencia inclusión financiera, y en Colombia damos acceso a crédito a gente que probablemente antes de trabajar con nosotros accedía a crédito de manera informal", señala a EFE el gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp, Enrique Pasquel.

"Con Mi Banco llegamos a donde están las personas y se construye el registro de datos y la información que se necesita para poder darles el crédito", agrega el ejecutivo de Credicorp, que en Colombia también opera Credicorp Capital, se dedica a la asesoría y gestión de inversiones.

Para la elaboración de la sexta edición del Índice de Inclusión Financiera se realizaron en junio 13.471 entrevistas a personas mayores de edad en los ocho países evaluados.