Colombia realiza un simulacro nacional dos meses después del terremoto de magnitud 7,4

En el simulacro participan 1.046 municipios de los 32 departamentos del país, equivalente al 95 % del territorio nacional, así como 48.000 entidades públicas y privadas y más de 5.000 comunidades, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esta jornada incorpora una nueva metodología con dos momentos complementarios para evaluar las capacidades de preparación, coordinación y respuesta de las autoridades y la ciudadanía ante una emergencia.

El primero comenzó a las 10:00 hora local (15:00 GMT), cuando entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanos pusieron a prueba sus medidas de autoprotección y sus planes de respuesta.

El segundo ejercicio se desarrollará a las 14:00 hora local (19:00 GMT) y estará dirigido a las autoridades territoriales de gestión del riesgo, que evaluarán sus estrategias territoriales de respuesta a emergencias.

La UNGRD explicó que el propósito del simulacro va más allá de practicar evacuaciones, pues busca evaluar aspectos como la comunicación, la coordinación entre instituciones, el acceso a la información y la toma de decisiones durante una emergencia.

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En Bogotá, el sonido incesante de las alarmas dio inicio a la jornada de evacuación en zonas de oficinas y alta actividad laboral, el centro financiero y la céntrica Plaza de Bolívar, donde trabajadores y ciudadanos evacuaron edificios y se dirigieron a los puntos de encuentro señalizados, siguiendo los protocolos establecidos para poner a prueba la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

El simulacro se realiza dos meses después del terremoto del 10 de agosto, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), y que causó 335 muertes, dejó 4.516 heridos y 103 desaparecidos, según el más reciente balance oficial.