Denuncian que EEUU deportará a África migrantes con enfermedades graves que México rechazó

Arianne Betancourt, organizadora de la plataforma The Workers Circle, aseguró este martes en una rueda de prensa virtual que varios detenidos en los centros migratorios de Krome, en Miami, y en Transición de Broward, en Pompano Beach, recibieron este aviso de deportación.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no ha proporcionado información, algo que sucede habitualmente con los vuelos de deportación, y tampoco hay confirmación oficial sobre el destino de los migrantes dentro del continente africano.

Anisley Cortez, esposa de Noslen Sendra González, uno de los migrantes detenidos, dijo tener "mucho miedo de que pueda aparecer en África": "En África se me muere", expresó.

Nolsen Sendra padece diabetes tipo 2, necesita insulina y sufrió durante su detención tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante, por lo que fue hospitalizado tres veces desde que está allí, según su esposa.

La mujer detalló que su esposo fue detenido en noviembre de 2025 al acudir a una cita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y pasó cinco meses en Alligator Alcatraz, el centro de detención en las inmediaciones del humedal de los Everglades, que ya fue cerrado.

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El domingo, agentes migratorios le dijeron que podían enviarlo a África porque ni Cuba ni México lo aceptan, según su esposa, quien pidió que lo liberen si no pueden deportarlo.

Sendra tiene pendiente desde mayo una petición de hábeas corpus ante una corte federal de Miami, según el registro judicial.

La abogada de inmigración Shalyn Fluharty, que representa a varios migrantes incluidos en estas deportaciones a África, dijo que previsiblemente habrá dos vuelos esta semana, probablemente el jueves y el viernes, con destino a la República Centroafricana y posiblemente a Burundi, aunque las fechas y los destinos aún no están confirmados.

Fluharty cuestionó que el ICE pueda declarar a Sendra apto para volar, como exige su propia política, a alguien hospitalizado varias veces durante su detención, en trayectos que pueden durar hasta 24 horas y con grilletes.

En septiembre pasado, un tribunal de apelaciones declaró ilegal la política del Gobierno de Donald Trump para deportar a migrantes a terceros países sin garantizarles una oportunidad adecuada para impugnar su expulsión.

Sin embargo, el Supremo de EE.UU. suspendió a finales del mes ese fallo y permitió que las deportaciones continuaran mientras examina la legalidad de la medida, sobre la que escuchará los argumentos de las partes el próximo 9 de diciembre.