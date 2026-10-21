Detectan a un conductor circulando a 292 km/h en el puente Vasco da Gama en Lisboa

Así lo confirmó el Automóvel Club de Portugal en un comunicado citando a la Guardia Republicana (GNR), que se encontraba realizando una operación de control cuando detectó, el pasado 19 de octubre, al automóvil circulando a esta velocidad.

Según la GNR, el coche, un Mercedes-Benz, recorrió 8,4 kilómetros en 103 segundos, entre dos puntos de control instalados en el puente Vasco da Gama a las 20:45 horas, superando en 172 km/h el límite legal, que es de 120 km/h.

El conductor se enfrenta a una multa de 500 euros y a la sanción accesoria de inhabilitación para conducir durante un período que puede llegar a los dos años.

Esta infracción detectada por la GNR se enmarca en la campaña 'Viaja sin prisas', en colaboración con varios cuerpos policiales y que se saldó con casi 13.000 infracciones por exceso de velocidad.