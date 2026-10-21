Detenido un hombre en Kansas por amenazar de muerte a Trump: "Voy a matar a este pedófilo"

En un comunicado, la Fiscalía explicó que presentó una denuncia penal gracias a una demanda anónima que llevó a las autoridades hasta una publicación de Facebook donde Read hizo comentarios en respuesta a un artículo de KAKE News que hablaba de la visita del presidente a Wichita (Kansas), el pasado 19 de octubre para un mitin electoral.

"Disparemos a Trump, en serio, ¿Dónde está nuestro tirador? Estoy cansado de vivir con estas preocupaciones de dinero", publicó el arrestado en redes.

Las autoridades descubrieron que Read hizo dos comentarios amenazantes más en respuesta a otro artículo de KWCH 12 News que hablaba sobre la próxima visita del presidente Trump, donde decía que él mismo dispararía al presidente y afirmaba que sabía donde sería el discurso del mandatario.

Además, expresó en esos mensajes que había marcado los tejados de los alrededores y sostuvo que "nadie" podría ayudar a Trump.

El fiscal estadounidense Ryan A. Kriegshauser comentó que la violencia política o las amenazas no serían "toleradas", además de declarar que la Primera Enmienda permite "desacuerdos robustos" pero manteniéndose "dentro de un discurso constitucionalmente protegido".

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Trump ha sufrido tres intentos de asesinato, el primero en julio de 2024, durante un mitin electoral en Pensilvania para las presidenciales, donde resultó herido en la oreja derecha por disparos.

En septiembre de ese mismo año, un agente del Servio Secreto detectó, y posteriormente arrestó, a un hombre armado en su club de golf de West Palm Beach, Florida.

El último intento ocurrió durante su segundo mandato, el 25 de abril de 2026, cuando un hombre armado intentó atravesar un control de seguridad del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.