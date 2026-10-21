Dinorah Figuera aspira a que las presidenciales de Venezuela sean en 2027

En una entrevista con el diario venezolano El Nacional, difundida este miércoles, Figuera detalló que están siendo asesorados sobre el sistema y el registro electoral, donde, dijo, han "observado irregularidades".

"Lo primero que debemos hacer es una depuración del registro electoral, del sistema, y establecer el tema de las magistraturas (del Tribunal Supremo de Justicia, que está en proceso de reforma)", indicó Figuera tras señalar que esperan tener un informe del tema electoral en diciembre próximo.

Otro de los objetivos, continuó, es que los partidos recuperen sus tarjetas electorales y puedan participar en las presidenciales con garantías, ya que la mayoría de las organizaciones políticas opositoras se encuentran inhabilitadas para participar en procesos comiciales.

Asimismo, dijo estar "optimista" sobre la posibilidad de concretar un proceso electoral que tenga lugar "cuando haya garantías para los venezolanos".

No obstante, admitió que esto puede darse "por lo menos a finales del próximo año".

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La opositora también indicó que la actual ronda de discusión de la mesa de diálogo, que se centra justamente en las garantías políticas y civiles, ha sido la más difícil porque al Gobierno le ha costado ceder.

"Ellos piden cosas que a veces nosotros no podemos hacer, nosotros no levantamos sanciones", explicó en referencia al constante llamado que hace el Gobierno para que se eliminen las sanciones extranjeras.

Además, previó que a más tardar en diciembre deben estar designados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de la reforma que se acordó en el diálogo con el chavismo y que se espera abarque otras instituciones también acusadas de ser afines al Gobierno, como la Fiscalía o las Fuerzas Armadas.

"Creo que el camino pasa también por abordar la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ámbito militar. Sin embargo, considero que estas cuestiones se tratarán el próximo año", sostuvo.

Este miércoles culmina la tercera ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición que impulsa Estados Unidos como parte de su plan de transición para Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de la mesa. Se espera que las partes anuncien al final de esta tercera fase nuevos acuerdos en materia de derechos políticos y civiles.