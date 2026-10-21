Ecuador registra 4.588 incendios forestales en lo que va del año

Ecuador registra 4.588 incendios forestales en lo que va del año

Quito, 21 oct (EFE).- Ecuador registra 4.588 incendios forestales en lo que va del año, que han dejado tres fallecidos y afectado a cerca de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal, según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).