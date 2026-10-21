Ecuador registra 4.588 incendios forestales en lo que va del año

Los incendios se han registrado en 20 de las 24 provincias de país, pero las más afectadas han sido las andinas de Imbabura (6.600 hectáreas), Loja (5.490 ha), Pichincha (3.884 ha), Carchi, fronteriza con Colombia (3.052 ha), Azuay (2.875 ha), Chimborazo (1.809 ha), Tungurahua (1.630 ha) y Cotopaxi (1.213 hectáreas).
En número de incendios, Pichincha -cuya capital es Quito- registra mil, seguida por Azuay (694), Imbabura (574), Chimborazo (520), Tungurahua (450) y Cotopaxi (295).
Según cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reveladas este miércoles y con corte al martes, los incendios forestales han dejado 21 personas heridas, 103 afectadas y 156 damnificadas.
Además, 15 viviendas afectadas y nueve destruidas, indicó la SNGR que detalló que las únicas provincias que no han registrado incendios forestales en lo que va del año son la tropical Santo Domingo de los Táchilas, las amazónicas de Sucumbíos (fronteriza con Colombia) y Pastaza, y la insular de Galápagos, situada a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.