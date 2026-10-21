EE.UU. enviará por primera vez un asesor antiterrorista a Paraguay

El Departamento de Estado anunció, al cierre de la visita a Paraguay de su subsecretario, Christopher Landau, que se prepara para enviar a Asunción a un asesor que ayudará a "supervisar y apoyar las iniciativas del programa antiterrorista, tanto nuevas como en curso".

En ese contexto, Washington anunció asistencia por un total de 11,75 millones de dólares para reforzar la seguridad en el país suramericano.

De esa cantidad, 5,5 millones se destinarán a combatir la financiación del terrorismo y el narcoterrorismo, poner en marcha un centro antiterrorista, y fortalecer la seguridad fronteriza y el análisis de pruebas digitales.

Los 6,25 millones restantes se dedicarán a combatir la delincuencia organizada transnacional.

El Departamento de Estado anunció además la creación de una oficina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Asunción, que también funcionará como centro regional para coordinar sus programas en el Cono Sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la visita de Landau, ambos países también avanzaron en la cooperación para vigilar el espacio aéreo paraguayo ante vuelos sospechosos de narcotráfico y en la implementación del sistema estadounidense PISCES, destinado a reforzar los controles fronterizos.

Por su parte, el presidente paraguayo, Santiago Peña, viajó este miércoles a Washington para iniciar una visita de tres días, con una agenda que incluye una intervención en la Universidad George Washington y otra como orador principal en el evento anual de Diálogo Interamericano, que tendrá lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El mandatario también indicó que se reunirá con el director de la CIA, John Ratcliffe, sin adelantar mayores detalles sobre el contenido del encuentro.