EEUU sanciona a bufete con sede en Panamá y Grecia al que acusa de apoyar a Irán

Además, el Tesoro señaló en un comunicado que el bufete también creo empresas "que servían de fachada" para redes que, según apuntan, vendían "millones de barriles" de petróleo iraní en beneficio de la Guardia Revolucionaria Islámica y los hutíes.

Las sanciones, aprobadas en el marco de la operación 'Paria económico', incluyen a cinco personas vinculadas al bufete, a una empresa de gestión naviera que opera siete buques de carga con bandera panameña y a agentes marítimos en Singapur y Dubái que, según dicen, habrían facilitado el tránsito de carga iraní por puertos "de todo el mundo".

"Estados Unidos seguirá colaborando con sus socios en todo el mundo para aislar económicamente al régimen iraní", expuso el comunicado, mediante el que también se hizo un "llamamiento" a gobiernos y autoridades portuarias para que "estén atentos" a posibles señales relativas a la actividad de flotas clandestinas y "dejen de hacer negocios con cualquiera que ayuda a Irán" a eludir las sanciones existentes.

Según la Administración del presidente, Donald Trump, el objetivo de estas medidas es privar a Irán de fondos para atacar a Estados Unidos y sus aliados mediante la prohibición de utilizar flotas clandestinas para transportar petróleo y productos petroquímicos y evitar las sanciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció a finales del pasado mes de agosto el inicio de la operación ‘Paria Económico’ para cortar "todas las opciones económicas de Irán" con el objetivo de elevar la presión con contra la República Islámica, contra la que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra en febrero.