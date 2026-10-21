Egipto entrega una carta al rey de Arabia Saudí en medio de debates sobre apoyo militar

La carta del presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, al rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud fue entregada por el ministro de Exteriores egipcio al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, según informó la agencia de noticias oficial del reino árabe, SPA.

Abdelaty y Bin Salmán se reunieron en el palacio real de Al Yamama de la capital saudí, Riad, donde abordaron "las relaciones bilaterales y las oportunidades para reforzarlas", así como "los desarrollos regionales y la coordinación de esfuerzos al respecto".

La agencia no ofreció más detalles sobre el encuentro, al que acudieron el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, y su homólogo saudí, Jaled bin Ali Al Homeidan, así como el ministro de Exteriores de la monarquía del golfo Pérsico, Faisal bin Farhan.

Este mismo miércoles, el presidente de Egipto insistió en que el apoyo militar a Arabia Saudí tiene como "único fin" la defensa del reino y "no una ofensiva contra el Yemen", de acuerdo con un comunicado de la Presidencia egipcia.

"El objetivo es proteger las tierras y fronteras del reino, así como el territorio de cualquier otro Estado árabe que solicite dicha asistencia", dijo Al Sisi, que en ningún momento ha especificado en qué consistiría el apoyo militar a Arabia Saudí que será sometido a votación el próximo lunes en una sesión plenaria del Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión del Parlamento, donde hay división de opiniones y algunos partidos ya han anunciado que se abstendrán en la votación, es importante porque el artículo 152 de la Constitución egipcia estipula que el presidente, que es a la vez el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no puede declarar la guerra ni desplegar al Ejército en misiones de combate fuera de las fronteras del país sin consultar previamente al Consejo de Defensa Nacional.

Asimismo, tiene que obtener la aprobación de la Cámara de Representantes por mayoría de dos tercios.