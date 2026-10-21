Egipto insiste en que su apoyo militar a Riad busca defender al reino y no atacar el Yemen

Al Sisi dijo que "los esfuerzos militares de Egipto tienen como único fin la defensa del territorio del reino, y no una ofensiva contra el Yemen, y que el objetivo es proteger las tierras y fronteras del reino, así como el territorio de cualquier otro Estado árabe que solicite dicha asistencia", explicó en declaraciones recogidas en un comunicado de la Presidencia egipcia.

Asimismo, el mandatario reiteró que dicho "esfuerzo militar de Egipto no se extiende más allá de las fronteras egipcias ni de las de ninguna nación hermana cuya seguridad y estabilidad Egipto se ha comprometido a preservar".

Sin embargo, la Presidencia egipcia sigue sin explicar cómo será este apoyo militar a Arabia Saudí, a la espera de que el próximo lunes el Parlamento egipcio vote en ese sentido en una sesión plenaria extraordinaria a petición del propio Al Sisi, después de varios aplazamientos.

Algunos analistas y medios árabes y egipcios apuntan a que la solicitud podría incluir el despliegue de sistemas de defensa aérea y cazas interceptores junto a sus operadores y técnicos, e incluso un posible envío de tropas.

La decisión del Parlamento, donde hay división de opiniones y algunos partidos ya han anunciado que se abstendrán en la votación, es importante porque el artículo 152 de la Constitución egipcia estipula que el presidente de la república, que es a la vez el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no puede declarar la guerra ni desplegar al Ejército en misiones de combate fuera de las fronteras del país sin consultar previamente al Consejo de Defensa Nacional.

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Para ello, tiene que obtener la aprobación de la Cámara de Representantes por mayoría de dos tercios.

Estos movimientos se producen después de que a mediados de septiembre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, realizara una visita exprés a Egipto para reunirse con Al Sisi, con quien acordó que "las circunstancias actuales exigen una mayor solidaridad y coordinación entre ambos países, dado que sus intereses y objetivos coinciden".

Arabia Saudí es uno de los principales aliados de Egipto en Oriente Medio y su principal pilar de apoyo económico, ya que Riad ha depositado ingentes cantidades de dólares a las reservas del Banco Central Egipcio para subsanar la maltrecha economía del país norteafricano, mientras que las remesas de los egipcios que viven en la monarquía árabe suponen una gran fuente de divisas para el Estado.