Egipto rechaza memorándum marítimo libio-turco y advierte de que protegerá sus intereses

El Ministerio de Exteriores egipcio expresó en un comunicado el "rechazo categórico" a la ratificación este martes por parte del Parlamento libio del memorándum de entendimiento de 2019 suscrito entre Fayez al Sarraj -primer ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia entre 2016 y 2021- y Turquía relativo a la delimitación de zonas de jurisdicción marítima en el Mediterráneo.

El Cairo reafirmó que este memorándum es "nulo e inválido, carece de efectos jurídicos y que su ratificación por la Cámara de Representantes de Libia no conlleva consecuencia jurídica alguna para Egipto".

El país de los faraones ya había expresado su rechazo al acuerdo ante Naciones Unidas en diciembre de 2019, al considerar que no reconoce sus derechos marítimos.

Años más tarde, en septiembre de 2025, denunció que Egipto "no reconoce dichos límites exteriores, toda vez que se solapan con el límite marítimo occidental de la República Árabe de Egipto en el mar Mediterráneo", en una carta dirigida por su representante permanente al secretario general de la ONU.

En ese entonces, detalló que su protesta es "en contra del límite marítimo oriental declarado por Libia, incluido el límite exterior oriental de la plataforma continental libia, el cual se sitúa íntegramente dentro de la zona marítima" de su país.

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Hoy insiste en que este memorándum "vulnera los principios del derecho internacional del mar, así como las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 relativas a la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental".

"El memorándum constituye una clara transgresión de los derechos soberanos de Egipto dentro de su Zona Económica Exclusiva y su plataforma continental", añadió la nota de Exteriores.

Por último, reiteró que "Egipto se reserva el derecho de proteger sus intereses, tal como garantiza el derecho internacional, y de hacer frente a cualquier intento de menoscabarlos".

La declaración egipcia llega después de que ayer el Parlamento del este de Libia votara a favor de adoptar formalmente el memorándum. Al hacerlo, revocó dos decisiones anteriores que rechazaban el pacto.

El polémico acuerdo, además, estableció una línea divisoria entre las ZEE de Turquía y de Libia, ignorando la presencia de las islas griegas.

La Unión Europea, por su parte, aseguró que este pacto "vulnera los derechos soberanos de terceros Estados" y se solidarizó con Grecia y Chipre.