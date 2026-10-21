Ejército israelí dice que mató a dos milicianos gazatíes en las ofensivas de la víspera

"Las FDI atacaron a principios de esta semana en la zona de Deir al Balah y eliminaron al terrorista Abdallah Munir Mahmoud Haraz, subcomandante de una sección de cohetes de la organización terrorista Yihad Islámica", afirmaron las FDI en un comunicado en referencia a una de las ofensivas lanzadas ayer.

La nota agrega que en otro ataque el mismo día contra la ciudad de Gaza acabaron con "el terrorista Muhammad Wail Mustafa Sha'a, un francotirador del batallón Deir al Balah" de Hamás.

Ni el grupo islamista palestino Hamás ni la milicia Yihad Islámica Palestina se han pronunciado sobre estos ataques hasta el momento.

Por otra parte, las FDI ya indicaron ayer que habían impactado en la ciudad de Gaza para "eliminar a Akram Basam Shaban Yasin, un alto cargo del aparato de Seguridad General de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza".

Según informaron a EFE fuentes médicas del enclave palestino, el Ejército israelí mató a un total de 7 personas ayer, incluyendo a un adolescente de 15 años, en diversos ataques dirigidos contra distintos puntos de la Franja.

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Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a 74.494 personas desde el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023. De ellas, 1.534 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace un año.