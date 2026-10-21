El 62 % de países del mundo sufre un deterioro de su Estado de derecho, según estudio

Dinamarca mantiene la primera posición en el ránking mientras que EE.UU., México, Rusia y China registraron retrocesos, en una tendencia global marcada por las restricciones a las libertades, la injerencia gubernamental en la Justicia y el debilitamiento de los controles al poder.

El informe, que evalúa 143 países, señala que la expansión de las prácticas autoritarias sigue siendo la principal causa de la erosión del Estado de derecho, una tendencia que, según el director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, "ya no es solo una tendencia emergente, sino que se ha arraigado en muchas partes del mundo".

La WJP identifica la influencia gubernamental indebida en la justicia y la extralimitación del poder Ejecutivo como factores centrales de este deterioro.

Entre las principales medidas analizadas, la libertad de opinión y expresión retrocedió en el 64 % de los países evaluados, la libertad de reunión y asociación en el 67 % y la participación ciudadana en el 65 %.

La justicia civil se debilitó en el 64 % de los países y la justicia penal en el 58 %, mientras que los límites judiciales a los poderes gubernamentales retrocedieron en el 63 % de los Estados evaluados.

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Rusia descendió un 1,7 %, hasta el puesto 121; China, con una caída inferior al 1 %, quedó en el puesto 92 y Estados Unidos bajó un 1,8 % y se situó en el puesto 30.

Por su parte, México registró un retroceso del 2,7 % y se situó en el puesto 12 de la clasificación mundial, mientras que Brasil mejoró su puntuación en menos del 1 % y quedó en el puesto 76.

En Latinoamérica y el Caribe, 19 de los 32 países evaluados empeoraron durante el último año, aunque la región reúne la mitad de los diez países que más mejoraron entre 2025 y 2026.

Uruguay encabeza la clasificación regional, en el puesto 22 mundial, seguido de Costa Rica y Barbados.

El acumulado de los datos durante los últimos cinco años refleja que el 86 % de los países del mundo acumula un "deterioro sostenido" del Estado de derecho.

Según los datos del estudio, los países con un producto interior bruto (PIB) per cápita superior a la media mundial, situada en 14.406 dólares, obtienen puntuaciones de 0,68 o superiores en una escala de 0 a 1.

El WJP elabora el índice a partir de más de 215.000 encuestas a hogares y 3.400 encuestas a profesionales del derecho y expertos para medir cómo se experimenta y se percibe el Estado de derecho en todo el mundo.

Publicado anualmente desde 2009, el indicador es utilizado por gobiernos, organizaciones multilaterales, empresas, instituciones académicas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.