El AFI Fest cumple 40 años con cine de más de 50 países, de 'Wildwood' a 'El ser querido'

El festival, con sede en el icónico Teatro Chino de Hollywood, abrirá con 'Wildwood', la película de animación en stop motion del estudio LAIKA dirigida por Travis Knight, y concluirá el domingo 25 de octubre con 'Being Heumann', el drama biográfico de Apple dirigido por Siân Heder, exalumna del AFI, sobre la activista Judy Heumann y su lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

El encuentro no contará con un evento especial por el aniversario: "La edición es la celebración", dijo a EFE Javier Chavez, programador del festival del Instituto de Cine Americano (AFI).

Para él, que el festival siga vivo después de cuatro décadas "muestra que hay un público que quiere ver este tipo de películas", en un momento en el que, según dijo, es importante recordar que hay espectadores que quieren conectar "no solo con películas americanas, sino del mundo entero".

Entre las recomendaciones en español, el programador destacó la mexicana 'Moscas', de Fernando Eimbcke, que describió como "una de las mejores películas que yo he visto en el año"; 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, con Leonardo Sbaraglia, aunque el cineasta no asistirá; y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem y Victoria Luengo, de la que dijo que es "una clase maestra en actuación".

La cita también reúne esperados estrenos de alfombra roja, como 'I Play Rocky', de Peter Farrelly ('Green Book'), que narra la historia real de Sylvester Stallone y su lucha por hacer realidad 'Rocky', así como 'Ray Gunn', una película animada de ciencia ficción noir y estética retrofuturista de Brad Bird ('The Incredibles'), con las voces de Sam Rockwell, Scarlett Johansson y Tom Waits.

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De la programación también destacan títulos como 'Josephine', de Beth de Araújo, presentado por primera vez en el Festival de Sundance; 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, cuyo estreno tuvo lugar en el Festival de Cannes; y 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, que se presentó en el Festival de Cine de Venecia.

La edición incluirá una proyección especial de 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019), con la presencia de su director, Quentin Tarantino, como antesala del estreno de 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth'.

La película, dirigida por David Fincher a partir de un guion de Tarantino, retoma la vida del personaje de Brad Pitt, Cliff Booth, ocho años después de los acontecimientos del primer filme. Llegará a las salas IMAX el 25 de noviembre, antes de su estreno en Netflix el 23 de diciembre.

La programación incluye un 45 % de películas dirigidas por mujeres y un 32 % por cineastas BIPOC, siglas en inglés para referirse a directores, guionistas, productores y otros profesionales del cine pertenecientes a comunidades negras, indígenas y de color.

El festival de este año presenta 158 películas, de las cuales doce aspiran a candidaturas oficiales a mejor película internacional en la 99 edición de los Premios de la Academia, que se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027.