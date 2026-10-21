El expresidente serbio Vucic cierra campaña electoral con un claro mensaje nacoinalista

"Kosovo y Metohija son parte de Serbia y los amamos, hermanos y hermanas. A nuestra gente de Kosovo y Metohija, que preserva nuestro nombre e identidad", declaró el líder populista que domina la escena política del país balcánico desde hace más de una década y aspira a seguir gobernando.

Belgrado, que no reconoce la independencia autoproclamada por su antigua provincia (Kosovo) en 2008, mantiene tensas relaciones con Pristina, uno de los principales escollos que estancan el avance hacia la Unión Europea de Serbia, país candidato a la adhesión.

En el mitin televisado en directo por varios medios progubernamentales, Vucic prometió a los ciudadanos que colmaban la plaza central de Nis -la tercera ciudad del país- grandes mejoras económicas y llamó a acudir a las urnas para garantizar el triunfo del Partido Progresista Serbio (SNS), en el poder desde 2012.

Como presidente, Vucic decidió adelantar al 25 de octubre las elecciones legislativas previstas inicialmente para 2027, tras casi dos años de masivas protestas antigubernamentales que, lideradas por estudiantes universitarios, exigían un cambio radical en la cúpula del país.

Para poder concurrir como candidato a jefe de Gobierno en estos comicios, el político dimitió el pasado mes como jefe del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tengo la energía para seguir trabajando duro junto a ustedes, para seguir trabajando con honestidad, para que Serbia avance a este ritmo, e incluso más rápido", afirmó el candidato tras resaltar los logros de su gestión, entre los que destacó el crecimiento económico, la inversión en infraestructuras y la reducción del desempleo, al tiempo que prometió nuevos proyectos.

Vucic no nombró directamente a su principal rival, la Lista de Estudiantes, integrada por personalidades elegidas por los universitarios que organizan las protestas, pero aludió a ella indirectamente al hablar de "fuerzas procedentes del extranjero", un argumento habitual para acusar a los estudiantes de responder a intereses externos.

"Serbia es una piedra que jamás podrán romper, una roca, una fortaleza inexpugnable que nunca podrán conquistar", declaró al dirigirse a esas supuestas fuerzas.

La contienda electoral se presenta muy reñida. Una encuesta telefónica realizada la víspera por New Serbian Political Thought (NSPM), un medio de análisis político con sede en Belgrado, otorga a la Lista Estudiantil una ligera ventaja con el 44,5 % de la intención de voto, frente al 42,7 % de la lista encabezada por el SNS.

En las anteriores elecciones parlamentarias de 2023, la coalición liderada por el SNS obtuvo el 46,75 % de los votos y 129 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional.

El SNS gobierna de forma continuada desde 2012. Vucic ejerció como primer ministro entre 2014 y 2017 y posteriormente asumió la Presidencia del país hasta su dimisión el mes pasado.