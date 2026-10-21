El Gobierno italiano identificará a camioneros en huelga que cortan las carreteras del sur

Así lo afirmó el ministro de Empresa y del 'Made in Italy', Adolfo Urso, durante una sesión de control en la Cámara de Diputados, en la que precisó que el Ministerio del Interior está llevando a cabo las identificaciones "con vistas a retirar los piquetes".

"Impedir el paso únicamente a los camiones, dejando transitar a los automóviles, configura en cualquier caso un bloqueo de carreteras con consecuencias penales que pueden incluir penas de prisión", advirtió Urso.

El Ejecutivo anunció la víspera la liberación de 480 millones de euros en ayudas pendientes para el transporte por carretera, correspondientes a solicitudes de subvención presentadas hasta agosto.

Aun así, la mayoría de las plataformas de transportistas decidieron mantener las movilizaciones al menos hasta el 27 de octubre, fecha prevista para una nueva reunión con el Gobierno.

La excepción es la isla de Sicilia, donde el Comité de Transportistas Sicilianos (CTS) suspendió las movilizaciones para facilitar el flujo de mercancías.

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Sin embargo, Urso aseguró que las medidas anunciadas habían sido bien recibidas por el sector y que "cualquier forma de protesta fue suspendida", aunque reconoció que persisten algunos piquetes.

En el sexto día de movilizaciones, las carreteras del sur del país siguen registrando retenciones por la presencia de camiones estacionados en los arcenes y de piquetes, lo que dificulta el transporte de mercancías.

Las protestas afectan especialmente a las regiones de Apulia, Campania y Calabria, donde cada día que pasa se agravan los problemas de abastecimiento en supermercados y otros establecimientos.

La escasez en los supermercados empeora progresivamente, sobre todo en productos perecederos como carne, pescado, frutas, verduras y leche, lo que ha derivado en estantes vacíos y en numerosas quejas de los consumidores en las redes sociales.

Según la organización agraria Coldiretti, frutas, hortalizas, carne, pescado y leche permanecen atrapados en camiones inmovilizados, mientras las cámaras frigoríficas de las explotaciones agrícolas se acercan al límite de su capacidad.

Los problemas también afectan al suministro de combustible. La agencia italiana de navegación aérea (ENAV) emitió un aviso por falta de carburante para aviones en los aeropuertos calabreses de Crotone y Reggio Calabria, mientras se han multiplicado las colas en gasolineras de algunas zonas de Campania y Calabria.

Coldiretti advierte de que el precio del gasóleo agrícola ha pasado de 0,85 a 1,62 euros por litro, y que el transporte pesado cuesta en Italia 1,12 euros por kilómetro, frente a los 1,08 euros de Francia y los 1,04 euros de Alemania.

El Gobierno italiano se ha comprometido a desbloquear más de 1.000 millones de euros en ayudas al transporte por carretera para aliviar el impacto del encarecimiento de los carburantes, según detalló Urso.

El paquete incluye 434,8 millones de euros destinados a compensar el sobrecoste del gasóleo y unos 590 millones para la renovación de los vehículos, cuyo decreto de aplicación se encuentra en fase de elaboración por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las compensaciones por el encarecimiento del combustible cubrirán hasta el 70 % del gasto adicional respecto al precio de febrero.

Este miércoles, el precio medio de los carburantes en las autopistas italianas se situaba en 2,04 euros por litro para la gasolina y en 2,29 euros para el gasóleo, según datos del Ministerio de Empresa de Italia.

El ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a estudiar nuevas medidas para contener el coste de los carburantes, entre ellas la posibilidad de fijar un tope al precio del gasóleo.