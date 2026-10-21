El petróleo de Texas baja un 0,68 %, pendiente de la negociación EEUU-Irán y de Ormuz

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de nueva referencia en Estados Unidos, restaban 0,67 dólares respecto al cierre anterior.

El canciller de Irán, Abás Araqchí, dijo que su país y EE.UU. mantienen negociaciones "sin interrupción" para poner fin a la guerra entre ambos países, a través de intermediarios como Pakistán, cuyo jefe del Ejército llegó la víspera a Teherán.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció hoy las últimas mediaciones de sus aliados en Catar y Pakistán con Irán, aunque descartó que su país vaya a cerrar un pacto que abra la puerta a Teherán a desarrollar armas nucleares.

Los equipos mediadores de Catar y Pakistán trasladaron a Estados Unidos e Irán una propuesta para reducir las hostilidades y reanudar las negociaciones, según el medio catarí Al Araby al Jadeed.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó este miércoles con cortar los cables submarinos de internet que atraviesan el estrecho de Ormuz si EE.UU. y sus aliados atacan las infraestructuras del país persa.

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La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) afirmó que un petrolero fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido y fondeó al oeste de Bukha, en Omán, a poca distancia de la entrada al estrecho de Ormuz.

Asimismo, Irán informó de un superpetrolero incendiado tras chocar con una mina en Ormuz.

Esta tarde se esperan los datos de las reservas de crudo del Gobierno de EE.UU., pero mientras tanto el Instituto Americano de Petróleo estimó una notable caída semanal de 4,9 millones de barriles, lo que puede presionar el precio al alza.