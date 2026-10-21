Emiten alerta por fuertes lluvias en zonas afectadas por el terremoto de 7,7 en Panamá

Emiten alerta por fuertes lluvias en zonas afectadas por el terremoto de 7,7 en Panamá

Ciudad de Panamá, 21 oct (EFE).- Las autoridades de protección civil de Panamá elevaron este miércoles la alerta a amarilla por fuertes lluvias en algunas de las zonas afectadas por el potente terremoto de magnitud 7,7 el pasado 9 de octubre, donde la población aún duerme en tiendas de campaña y siente las réplicas.