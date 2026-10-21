Expertos critican a Meta por presuntas restricciones de cuentas en elecciones brasileñas

Expertos critican a Meta por presuntas restricciones de cuentas en elecciones brasileñas

Ginebra, 21 oct (EFE).- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaron este miércoles su preocupación sobre las posibles restricciones a la libertad de expresión política en las plataformas de Meta durante las elecciones de Brasil.