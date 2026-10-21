Expertos critican a Meta por presuntas restricciones de cuentas en elecciones brasileñas

Entre los incidentes registrados se incluyen interrupciones temporales de la cuenta de campañas de un candidato, restricciones a las publicaciones en Instagram, y diferentes resultados de búsqueda en WhatsApp o de generación de imágenes mediante inteligencia artificial, mencionaron los expertos.
"Las plataformas en línea son actores clave en el debate democrático. Impedir que las personas se expresen o lleguen a su público sin dar explicaciones afecta a quién se escucha", afirmaron en un comunicado conjunto.
También denunciaron que miles de cuentas y publicaciones han sido objeto de suspensiones, se ha reducido su visibilidad o se ha limitado su capacidad para compartir contenidos, incluidas las de periodistas, defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil.
Los expertos instaron a Meta a evaluar si sus sistemas de moderación, recomendación e inteligencia artificial restringieron de manera desproporcionada a alguna de las partes en el debate electoral brasileño.
También pidieron a la multinacional que proporcione explicaciones y mecanismos de reparación adecuados, aplique sus normas de manera coherente y sin discriminación y "mantenga una relación transparente con la sociedad civil".
Firman el comunicado, entre otros, los relatores de la ONU para la libertad de expresión (Leopoldo Maldonado) y los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas.