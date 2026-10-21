Expresidente Duque cuestiona por qué Colombia espera al FMI para emprender reformas

Duque hizo estas declaraciones al intervenir en un conversatorio en la Universidad de La Sabana junto al expresidente del Gobierno español José María Aznar, quien presentaba en Colombia su libro 'Orden y Libertad'.

A finales de septiembre el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que su Gobierno iba a iniciar conversaciones con el FMI debido a que el Ejecutivo previo, el de Petro, había dejado las cuentas públicas en su "situación más crítica".

Desde entonces, delegaciones del Gobierno de Colombia y del FMI se han reunido en varias ocasiones, pero hasta el momento no se ha detallado en qué va a consistir esa ayuda, que podría implicar ajustes fiscales y reformas estructurales.

Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición izquierdista y miembro del Pacto Histórico, calificó esta semana en una entrevista con EFE de "gran justificación" la petición de ayuda al FMI, pues en su opinión el Gobierno de De la Espriella quiere un excusa para aplicar reformas económicas.

En la charla de hoy, el expresidente colombiano se refirió igualmente a la caída de la fertilidad y al problema de la elevada tasa de informalidad en el mercado laboral, dos factores que afectan la sostenibilidad del sistema pensional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, Duque tachó de "pirómanos" a los miembros del Ejecutivo del Pacto Histórico que le sucedió, el del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), al que acusó de elevar el endeudamiento, la deuda pública y la informalidad laboral a la vez que se reducía el crecimiento económico.

Advirtió asimismo frente a la pérdida del tren de la inteligencia artificial, que podría suponer una "tragedia histórica" para Colombia, al quedar relegado a ser un país exportador de "café, minería, flores y banano".