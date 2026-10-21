Fiscalía antifraude de la UE registra oficinas de la ultraderechista Patriotas por Europa

Patriotas por Europa confirmó los registros en "despachos administrativos" y señaló que "parece que están vinculados" a la investigación por los más de cuatro millones de euros que el antiguo grupo de ultraderecha de la Eurocámara, Identidad y Democracia (ID), gastó de forma indebida durante la pasada legislatura y de cuya recuperación podrían ser responsables los Patriotas.

En la pasada legislatura, ID fue el grupo de la Eurocámara en el que militaban partidos de ultraderecha como la Agrupación Nacional de Marine le Pen, la Lega de Matteo Salvini, el Vlaams Belang belga o el FPÖ austríaco.

Tras las elecciones de 2024, el grupo se desintegró con la creación por parte del húngaro Viktor Orbán de los Patriotas por Europa, que acabó absorbiendo a la mayor parte de los partidos que conformaban ID. También se unieron al nuevo grupo partidos que previamente no pertenecían a ID, como es el caso del español Vox.

En el comunicado, el actual grupo señaló que "no está involucrado en la investigación actual" y marcó distancias con Identidad y Democracia, asegurando que no hay "continuidad legal" entre ambas formaciones.

No obstante, la propia comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo opina que hay que tener en cuenta los Patriotas mantienen el mismo secretario general y varios funcionarios senior que ID, así como que una "amplia mayoría" de eurodiputados de ID se pasaron al grupo nuevo y que el cambio de nombre a Patriotas sucedió apenas semanas después de la disolución de ID.

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Los fondos supuestamente malversados, que la dirección general de Finanzas cifra en 4,33 millones de euros, corresponden a las asignaciones que los grupos reciben para sus gastos administrativos y operativos, así como para las actividades informativas sobre su labor.

Una portavoz del Parlamento Europeo dijo que, como siempre que se les solicita, están "colaborando con las autoridades competentes" en estos registros.