Francia y Catar refuerzan alianza militar con acuerdo para modernizar el Ejército qatarí

El acuerdo se anunció durante la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a Doha, donde se reunió con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, según una declaración conjunta difundida este miércoles por ambos países.

Los dos países firmaron una carta de intenciones para seleccionar la francesa KNDS France y la belga John Cockerill Defense para modernizar las Fuerzas Terrestres del Emir de Catar, lo que marca un nuevo capítulo en la asociación militar entre ambos.

Las partes prevén concluir próximamente las negociaciones pendientes.

También acordaron reforzar las capacidades militares y la interoperabilidad, incluida la cooperación en torno a los aviones de combate Rafale, operados por ambos países.

Catar expresó su agradecimiento por el despliegue de capacidades de defensa antiaérea y su interés en ampliar la cooperación en este ámbito.

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Ambos gobiernos también destacaron la firma de una carta de intenciones sobre garantías de seguridad en materia de defensa y estabilidad en Oriente Próximo, así como la necesidad de intensificar el entrenamiento militar conjunto y la cooperación para proteger la navegación marítima.

En el plano regional, Macron y el emir de Qatar condenaron los ataques militares iraníes contra países de la región, que calificaron de grave violación del derecho internacional, y reiteraron su apoyo a una solución diplomática que garantice, entre otros objetivos, el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní.

Ambos dirigentes reclamaron el restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, sin restricciones ni tasas, y acordaron intensificar las consultas y la coordinación diplomática para reducir las tensiones.

Catar reafirmó su compromiso de contribuir a la seguridad energética mundial y a la estabilidad de los suministros.

Francia expresó asimismo su "solidaridad absoluta" con Catar ante la evolución de la situación regional. El comunicado conjunto destacó la importancia de coordinar los esfuerzos internacionales para promover la seguridad y la estabilidad.

En relación con Gaza, ambos países reiteraron su apoyo a la solución de dos Estados y expresaron su respaldo a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto.

También pidieron que se aplique el alto el fuego, que las fuerzas israelíes se retiren conforme a los acuerdos alcanzados y que la ayuda humanitaria llegue a la población sin condiciones ni obstáculos.

Francia y Catar reiteraron su oposición a cualquier anexión de Cisjordania y pidieron el fin de los asentamientos israelíes y de la violencia de los colonos. También manifestaron su apoyo a la celebración de elecciones palestinas.

Respecto a Líbano, ambos países advirtieron de que el próximo fin del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) no debe provocar un vacío de seguridad.

Reiteraron su apoyo a la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, al desarme de Hizbulá y a la retirada completa de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

La declaración también recoge el compromiso de ampliar la cooperación económica y energética, con especial atención a las inversiones en sectores como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la ciberseguridad, la defensa y las infraestructuras.

Ambos países se comprometieron además a reforzar sus vínculos en materia de educación, cultura, investigación y desarrollo sostenible.