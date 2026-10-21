Fujimori dice que Perú aún no tiene "opinión final" del Vaticano sobre la visita del papa

Fujimori señaló que durante la mañana de este miércoles estuvo con el nuncio apostólico en el país, Paolo Rocco Gualtieri, y todavía no tiene "una opinión final por parte del Vaticano".

"Estamos a la espera de cómo se va reponiendo la salud de su santidad, de nuestro papa León, el papa peruano", acotó la gobernante durante una visita de trabajo a la región amazónica de Ucayali.

Resaltó, además, que los reportes y las imágenes transmitidas desde el Vaticano permiten ver que el pontífice "gracias a Dios se está recuperando bastante bien".

"(Sobre la agenda final) La última palabra la tiene el Vaticano", reiteró antes de señalar que, mientras tanto, las autoridades peruanas se seguirán "preparando" para recibir al pontífice en el país.

El pasado lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, informó que una misión de avanzada del Vaticano, que coordina la visita del papa a Perú, volverá al país este 26 de octubre.

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Espá dijo en ese momento que se sigue trabajando en la visita "como si no hubiera pasado nada" y que están elevando sus "plegarias para que la salud del papa se recupere plenamente".

El papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene programada realizar del 6 al 16 de noviembre su primera gira por América Latina, que plantea llevarlo a Uruguay, Argentina y Perú.

Perú ocupa la segunda mitad del viaje, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que marcó su vida apostólica al haber vivido más de 20 años en él, en los que pasó de ser misionero a obispo, además de obtener la nacionalidad en agosto de 2015.

Desde la operación a la que fue sometido el pasado 13 de octubre, en la que se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma, los fieles peruanos acuden a los templos a pedir por su pronta recuperación y la Iglesia católica peruana encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada en el país.