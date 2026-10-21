'Glee' regresa a Disney+ y Hulu once años después de su último capítulo

La serie, que se emitió por primera vez en 2009 en la cadena 'Fox', estará producida por '20th Television' y podrá verse en ambas plataformas, aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno.

La información del reparto aún no se ha confirmado, aunque el director, Ryan Murphy, contó recientemente en una entrevista con 'Entertainment Tonight' que había estado "en contacto" con cerca de diez de los actores de la serie original.

En esa misma entrevista también confirmó que el guión de la nueva temporada ya está escrito, un trabajo en el que han colaborado Brad Falchuk e Ian Brennan.

Entre los intérpretes que participaron en la serie la década pasada están Lea Michelle, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera y Heather Morris, entre otros.

La nueva producción no podrá reunir a todos los actores que la conformaron en su momento debido a que tres de ellos fallecieron en los últimos años, la última Naya Rivera, quien en 2020 perdió su vida a los 33 años tratando de salvar a su hijo en un lago.

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Esta serie, que representó en su momento un fenómeno cultural, trató temas controvertidos como la sexualidad, la raza, discapacidad o salud mental y llevó al estrellato nuevas interpretaciones de canciones como 'Don’t Stop Believin’; 'Teenage Dream'; 'River Deep, Mountain High' y 'Smooth Criminal'.