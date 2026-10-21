Grupos conservadores paraguayos piden cárcel por promover "ideología de género" a menores

El texto insta al Legislativo "a tipificar dentro del Código Penal" penas de prisión contra los adultos que "hablen a un niño o a una niña y lo confunda en su identidad", de acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Estudiantes del Paraguay, Miguel Ortigoza.

"Cada uno tiene derecho a elegir lo que quiera para su propia vida, lo que no estamos de acuerdo es que se metan con nuestros hijos, con nuestros nietos, a confundirlos en su identidad", agregó Ortigoza en una entrevista con EFE.

Cerca de un millar de personas asistieron hoy a una concentración en respaldo a la iniciativa en una plaza de Asunción, la capital de Paraguay.

Muchos portaban carteles donde se leían frases como "La ideología de género es abuso infantil", "No a la agenda 2030" y "Con mis hijos no te metas". Durante la concentración, organizaciones religiosas elevaron plegarias por el porvenir de Paraguay y se mostraron a favor del documento.

En un comunicado, la Coordinación Nacional Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Paraguaya se mostró favorable a acompañar la concentración, al tiempo que reafirmó su "compromiso con la defensa de la vida, la dignidad de toda persona y el cuidado de las familias".

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En tanto, el senador oficialista Gustavo Leite, que respaldó la concentración, rechazó durante un breve discurso la "ideología de género" en los menores tras señalar que si estos no tienen derechos a votar, conducir o consumir alcohol, tampoco deberían tenerlo a percibirse con un género distinto al que nacieron.

En este sentido, llamó a quienes se oponen a la enseñanza de la "ideología de género" "militar" activamente y exigir a través de las redes sociales la modificación del Código Penal.

"No hace falta quemar cubiertas, pegarle a nadie, hay que darle todos los días en este aparatito -dijo mostrando su teléfono móvil-, darle like y darle (escribir) 'traten ya nuestra iniciativa', ese tiene que ser nuestro nuevo 'hashtag', no desoigan la voz de la gente (...), vamos a darle un mensaje a todo el mundo, que en Paraguay con nuestros hijos no se van a meter", señaló.