India libera bajo condiciones a dos líderes de las "Cucarachas" tras una semana en prisión

Los líderes del Cockroach Janta Party (CJP) abandonaron la prisión de Tihar después de que un magistrado especial desestimara la petición de la Policía de extender su detención por tres días más.

Para su liberación, Das (de 27 años) y Ranka (de 32) firmaron un compromiso para no perturbar la paz y aseguraron al tribunal que no convocarían manifestaciones en Jantar Mantar, un espacio emblemático de protesta en la capital cuya autorización fue revocada recientemente por las autoridades, según el medio jurídico Live Law.

"Una vez que lleguen Saurav y Ashu, nos reuniremos, redefiniremos la estrategia y determinaremos cómo seguir adelante", había dicho el domingo el fundador del CJP, Abhijeet Dipke, tras acusar a Modi de intimidar a los jóvenes de la India con su arresto.

Ambos dirigentes habían sido detenidos el pasado 14 de octubre tras acudir con una bandera de la India a Jantar Mantar, en el marco de las protestas para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, a quien acusan de presuntas irregularidades en la revisión del censo electoral.

Los manifestantes denuncian que más de 130 millones de personas fueron eliminadas del censo tras la revisión, creada para depurar duplicados o personas fallecidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tanto Das como Ranka, al igual que el propio fundador del CJP, Abhijeet Dipke, han sido detenidos en varias ocaciones por las autoridades en las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas desde las movilizaciones del pasado 10 de octubre.

En julio, el movimiento, nacido como una sátira, logró forzar la salida del entonces ministro de Educación tras días de marchas en Jantar Mantar y el centro de Nueva Delhi.

La ONU pidió el martes al Gobierno indio que cese el uso de "fuerza excesiva" tras la represión contra la oposición.