Investigan al exlíder del DUP Donaldson por presunta violación en el Parlamento británico

Investigan al exlíder del DUP Donaldson por presunta violación en el Parlamento británico

Dublín, 21 oct (EFE).- El exlíder del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte Jeffrey Donaldson, en prisión por abusos sexuales a menores, está siendo investigado por la Policía de Londres por la presunta violación de una mujer en el Parlamento británico, según informó este miércoles la BBC.