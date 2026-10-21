Irak justifica el cierre de un paso fronterizo con Irán por "falta de preparación técnica"

"La suspensión de la actividad en el paso fronterizo de Al Shib se produjo para elevar la preparación técnica y logística del cruce, debido a su falta de preparación técnica, tecnológica y de desarrollo", dijo el portavoz del Gobierno iraquí, Haider al Aboudi, en declaraciones a la agencia de noticias oficial INA.

Después de que Teherán denunciara esta medida y afirmara que estaba estudiando sus motivos, en un momento en el que la República Islámica trata de desviar su comercio internacional a rutas terrestres debido al bloqueo estadounidense a sus puertos, Al Aboudi afirmó que "hay más de un paso fronterizo que registra un intercambio comercial fluido con Irán".

El portavoz del Ministerio de Interior iraní, Ali Zeinivand, dijo este miércoles que su país no recibió ninguna notificación previa sobre el cierre, pese a que Bagdad y Teherán tienen un acuerdo por el cual deben informar sobre las suspensiones de sus pasos fronterizos si van a superar el día de duración, algo que no ha ocurrido.

Chazabe es uno de los siete pasos fronterizos entre Irak e Irán, y su importancia radica en el comercio entre Juzestán y el sur de Irak.

Irán trata de desviar su comercio internacional a rutas terrestres a causa del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a puertos y buques iraníes en el marco de la guerra que libran desde el 28 febrero.

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Según el diario económico Donyaye Eghtesad, las fronteras comerciales entre Irán e Irak constituyen la principal vía de acceso económico de Irán en medio de las sanciones y las restricciones marítimas, ya que por ellas pasa más del 20 % de las exportaciones iraníes.

El domingo, Pakistán suspendió las importaciones, exportaciones y el tránsito de mercancías en dos pasos hacia Irán en la provincia suroccidental de Baluchistán, "por razones de seguridad", lo que dejó numerosos camiones y contenedores detenidos a ambos lados de la frontera, pero ayer, martes, se reabrieron.