Israel condena la ratificación del acuerdo marítimo libio-turco sobre el Mediterráneo

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel condenó "enérgicamente" este miércoles la ratificación de un memorándum de entendimiento firmado en 2019 entre autoridades libias y Turquía sobre delimitación marítima en el Mediterráneo, que ha sido respaldado por el Gobierno de Estabilidad Nacional (GNS) de Libia, con sede en Bengasi (este) y no reconocido internacionalmente.

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