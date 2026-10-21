Israel condena la ratificación del acuerdo marítimo libio-turco sobre el Mediterráneo

"Este acuerdo vulnera los derechos soberanos de nuestros estrechos aliados en la región", expresó Exteriores israelí en un comunicado publicado en sus canales, en referencia a Grecia y Chipre.
"Lamentablemente, una vez más observamos a Turquía trabajando para desestabilizar la región del Mediterráneo oriental", concluye la nota del ministerio.
Su crítica se une a la postura expresada por la Unión Europea (UE), que denunció ayer martes que el pacto "vulnera los derechos soberanos de terceros Estados", y por Egipto, que advirtió este miércoles de que "se reserva el derecho de proteger sus intereses".
Turquía firmó en 2019 con el entonces Gobierno de Trípoli un acuerdo sobre la delimitación de las zonas económicas exclusivas, denunciado por Grecia, ya que se solapa con aguas reclamadas por Atenas en el Mediterráneo oriental.
El acuerdo reparte un amplio espacio marítimo que se despliega en diagonal, del suroeste de Turquía hasta el noreste de Libia, sin tener en cuenta la presencia de islas griegas como Creta y Rodas, por lo que Atenas considera el pacto ilegal.
El parlamento del este de Libia, parte del país administrada por el GNS y liderada por el mariscal Jalifa Haftar, votó este martes a favor de ratificar y adoptar formalmente el memorando.
Al hacerlo, revocó dos decisiones anteriores que rechazaban el pacto, en lo que apunta a un acercamiento a Turquía, país que se ha mantenido como aliado principal del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli y reconocido por la comunidad internacional.